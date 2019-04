Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche

Nienburg (ots)

(BER)In der Nacht von Donnerstag, 25.04.2019 auf Freitag, 26.04.2019, waren unbekannte Täter in zwei Nienburger Gebäude eingebrochen und hatten jeweils ein kleineres Wertgelass erbeutet. Glücklicherweise befanden sich keine größeren Geldbestände oder Wertsachen in den Tresorwürfeln. Die Spurenauswertung der Ermittler der Nienburger Polizei hatte ergeben, dass mehrere Täter durch das Zerstören eines Fensters beim Gesundheitsamt in der Triemerstraße in das Gebäude ein- und direkt in ein Obergeschoß vorgedrungen waren. Nachdem sie hier eine Bürotür massiv aufgebrochen hatten, entwendeten sie den dortigen kleineren Tresor. Dieser wurde am frühen Morgen im Bereich von Marklohe aufgefunden. Einen zweiten Einbruch ähnlicher Machart nahmen die Beamten bei einem Möbelfachgeschäft in der Celler Straße auf. Auch hier entwendeten die Täter einen Möbeltresor und flüchteten unerkannt. Ob die Taten in Verbindung stehen, können die Ermittler zurzeit noch nicht beantworten. Die Polizei in Nienburg bittet um Hinweise auf mögliche verdächtige Beobachtungen unter Tel.: 05021/97780.

