Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Rinteln (ots)

(swe). Am Donnerstag, 25.4., versuchten zwei 16-Jährige Beschuldigte (Junge und Mädchen) gegen 13.40 Uhr am Bahnhof ein Fahrrad der Marke Rehberg zu entwenden. Dazu wird das Fahrradschloss durchtrennt. Als die 16-Jährige mit dem Fahrrad wegfahren wollte, bemerkte die in der Nähe befindliche Geschädigte den Diebstahl und stellte die junge Frau zur Rede. Nach einem kurzen Wortgefecht entfernte sich das Täterpärchen auf dem Fahrrad des 16-Jährigen in Richtung Bahnhofstraße.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell