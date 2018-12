POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - hop. Am Dienstag, 04.12.18, in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 09.10 Uhr, stellte die 75jährige Geschädigte ihren braunen Opel Corsa in Lamspringe in der Hauptstraße vor der Arztpraxis Dr. Schönfeld rechtsseitig in einer Parkbucht ab. Nach ihrem Arztbesuch stellte sie beim Einsteigen fest, dass am linken vorderen Bereich der Stoßstange Kratzer im Lack vorhanden waren. Verursacht wurde der Schaden demnach beim Ein-oder Ausparken durch ein vermutlich orangefarbendes Fahrzeug. Der Unfallverursacher hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lamspringe (05183/946956) oder deim Polizeikommissariet Bad Salzdetfurth zu melden.

