POL-VDMZ: Flucht vor der Polizei endet auf der Leitblanke

Wörrstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich der BAB 60 zwischen Bingen und Heidesheim zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließendem Unfall. Nachdem ein mit drei Personen besetzter, hochmotorisierter Mercedes der Anhalteaufforderung der Beamten wiederholt nicht Folge geleistet hatte, kam das Fahrzeug schließlich im Bereich der Anschlussstelle Ingelheim West in Fahrtrichtung Bingen von der Fahrbahn ab und landete seitlich auf der Leitblanke. Zwei Fahrzeuginsassen, die sich auf der Rückbank befunden hatten, wurden durch den Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Dem augenscheinlich unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehenden 31-jährigen Fahrer aus Wiesbaden wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Mehrere Verfahren wurden eingeleitet. An dem PKW, der später abgeschleppt wurde, entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich bei rund 20.000 Euro bewegen. Die Autobahnauffahrt war für die Dauer der Maßnahmen vor Ort gesperrt. Auch mehrere Rettungswägen sowie die Feuerwehr Ingelheim waren eingesetzt.

