FW-WRN: TH_1: Mehrere Sturm- und technische Hilfe-Einsätze

TH_1: Mehrere Sturm- und technische Hilfe-Einsätze

Werne

Am Morgen sorgte das Sturmtief "Bennet" für mehrere Einsätze. Auf der Capeller Straße, an der Bergstraße / Ecke Horster Straße und an der Kardinal-von-Galen-Straße waren Bäume umgestürzt oder drohten umzustürzen. Die Gefahren waren jeweils schnell per Motorkettensäge beseitigt und die betroffenen Straßen und Wege konnten wieder frei gegeben werden. Auch die Feuerwache Mitte war diesmal "Opfer" des Sturmtiefs. Am Konrad-Adenauer-Platz 1b löste der Sturm ein Abdeckblech an der Dachkonstruktion, so dass die Drehleiter zum Einsatz kam, um die Gefahr zu beseitigen. Aufgrund der Vielzahl der Einsätze im Kreis Unna wurde auf Anordnung des Kreisbrandmeisters der Funk- und Stabsraum in der Feuerwache Mitte aktiviert und von drei Kameraden besetzt. Die Einsätze wurden danach von hier aus disponiert, so dass die Kreisleitstelle entlastet werden konnte. Gegen 11:30 Uhr kam es zu einer Fehlalarmierung aus dem Aufzug an der alten Fürstenhofschule. Eine Wartungsfirma löste aus Versehen den Alarm aus, meldete das Versehen aber nicht der Leitstelle, so dass ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug ausrücken musste. Im Aufzug war niemand eingeschlossen. Um 15:38 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne dann zu einer Ölspur auf der Lünener Straße alarmiert. Der Motor eines PKW der Marke Ford hatte durch einen technischen Defekt sein Motoröl auf der Bundesstraße verloren. Der Fahrer reagiert schnell, so dass die Ölspur sich auf lediglich ca. 150 m beschränkte, bevor das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Die Feuerwehr streute die Einsatzstelle ab und nahm das verunreinigte Bindemittel auf. Die Lünener Straße wurde für ca. eine halbe Stunde halbseitig in Richtung Werne gesperrt. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen. Wegen des Rosenmontags sind - ähnlich wie an SimJü - ab 14:00 Uhr drei Fahrzeuge standardmäßig besetzt, um schnell ausrücken zu können. Neben dem Einsatzleitwagen (ELW), dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und der Drehleiter (DLK) oder alternativ - je nach Einsatzstichwort - der Rüstwagen (RW) kann der Löschzug Mitte innerhalb weniger Minuten mit 12 Einsatzkräften ausrücken und erste Hilfe leisten, bevor die anderen Fahrzeuge nachrücken.

