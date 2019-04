Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zigarettendieb flüchtet

Bückeburg (ots)

Ein männlicher Kunde eines Supermarktes an der Bückeburger Kreuzbreite nahm sich gestern um 15.50 Uhr zunächst 10-15 Schachteln Zigaretten aus der Ausgabe und begab sich in den Markt, um nach kurzer Zeit zügig durch die Kassenzone zu gehen, um in Richtung Hannoversche Straße mit dem Diebesgut zu fliehen.

Der Dieb konnte von der Polizei nicht mehr ausfindig gemacht werden, jedoch liegen den Ermittlern mittlerweile Bildaufnahmen des Straftäters vor.

