Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wickeltasche gestohlen

Obernkirchen (ots)

(ma)

Vom Spielplatz am Melkerweg in Obernkirchen wurde am Ostermontag in der Zeit von 18.00 bis 19.000 Uhr eine versehentlich zurückgelassene Wickeltasche der Marke "Lässig" entwendet.

Neben den typischen Babyutensilien befanden sich in der khaki/gelbfarbenen Tasche, die in etwa Handtaschengroß ist und über einen Schultergurt verfügt, das Portemonnaie mit Bargeld und wichtigen Ausweiskarten der geschädigten Obernkirchenerin.

Außerdem lag in der gestohlenen Tasche eine Spiegelreflexkamera der Marke Nikon.

Zeugen erklärten, dass sich zur fraglichen Zeit zwei Kinder oder Jugendliche auf dem Spielplatz aufgehalten haben.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Obernkirchen, Tel.: 05724/8527.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell