Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 28.03.2019 gegen 16:10 Uhr war eine 64-Jährige in einem Bekleidungs- und Dekorationsgeschäft in der Knollstraße einkaufen. Als sie an einem Regal Waren anschaute, bemerkte sie eine Frau unmittelbar hinter sich. Kurz danach, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel, den sie in der Jackentasche hatte, gestohlen worden war. Die Frau hinter ihr war zwischen 35 und 45 Jahre und hatte lange schwarze Haare. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



