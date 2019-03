Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Afghanen - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am vergangenen Donnerstag, den 21.03.2019, kam es gegen 20:50 Uhr am Neuen Rheinhafen in Speyer zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Afghanen. Eine bisher unbekannte Person soll Zeuge dieser Auseinandersetzung geworden sein. Möglicherweise soll diese Person auch versucht haben, den Streit zu schlichten. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen fragt in diesem Zusammenhang, wer sachdienliche Angaben zu der Auseinandersetzung machen kann. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

