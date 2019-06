Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Verkehrsunfall

Wallhalben (ots)

Am Mittwochmorgen streifte ein Linienbus in Wallhalben einen geparkten Pkw und fuhr weiter. An dem geparkten Pkw wurde dabei der Außenspiegel beschädigt. Da ein aufmerksamer Zeuge den Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen beobachtete und seine Beobachtungen an die Polizei weitergab, konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Der Fahrer des Linienbusses gab an, dass er von einem Zusammenstoß nicht bemerkt hat. Da er sich allerdings von der Unfallstelle unerlaubt entfernt hat, wurde ein entsprechendes Verfahren gegen ihn eingeleitet.

