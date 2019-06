Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taxi-Kontrollen in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Bei einer Taxi-Kontrolle in Mainz wurden insgesamt 22 von 39 kontrollierten Taxen beanstandet. Die Polizei Mainz hat am Montagvormittag zusammen mit dem Zoll und der Stadtverwaltung eine Taxi-Kontrolle in der Mainzer Innenstadt durchgeführt, beispielsweise am Hauptbahnhof und in der Altstadt.

In der "Rechtsverordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für Kraftdroschken in der Landeshauptstadt Mainz" ist geregelt, wie die Taxifahrer ihre Fahrten abrechnen dürfen, wie sich die Fahrzeugführer verhalten müssen, insbesondere auf Taxiplätzen und welche Strafen bei Nicht-Einhaltung drohen.

Zu den häufigsten Verstößen bei der gestrigen Taxi-Kontrolle zählte das Nichtmitführen der aktuellen Droschkenordnung (10 Verstöße). Bei zwei Fahrzeugen waren die Reifen abgefahren. Einem Taxi fehlte eine Umweltplakette. An insgesamt fünf Taxen war die Ordnungsnummer nicht ordnungsgemäß an der Heckscheibe unten rechts angebracht. Die Konzession zum Betreiben eines Taxis lag in zwei Fällen nicht vor. Manche Taxen hatten verbotswidrig Werbung am Fahrzeug angebracht. Zwei Fahrer hielten sich in ihren Nichtraucher-Taxen nicht an das Rauchverbot. Einmal fehlte die Zulassungsbescheinigung bzw. das Warndreieck. In einem Fall war das Eichsiegel beschädigt. Ein Bericht an das Eich- bzw. Messamt wird erfolgen.

