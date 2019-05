Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche des PK Bad Pyrmont

Bad Pyrmont (ots)

Am Dienstag, dem 14.05.2019, fanden in der Zeit von 06.00 bis 18.35 Uhr, diverse Geschwindigkeitskontrollen statt. Neben Hagener Straße, Friedhofsweg, Südstraße und Schildweg in Bad Pyrmont wurden auch noch die Bundesstraße 1 in Selxen und die Landesstraße 432 in Richtung Grupenhagen für jeweils ein oder zwei Stunden überwacht. Das Ergebnis war ernüchternd. 172 Verkehrsteilnehmer waren "nur" so viel zu schnell, dass der Verkehrsverstoß noch mit einem Verwarngeld geahndet werden konnte. 30 weitere erwartet ein Bußgeldverfahren, bei welchem zumindest ein Punkt in Flensburg zu erwarten ist. Vier Verkehrsteilnehmern droht ein Fahrverbot.

Am Mittwoch, dem 15.05.2019, wurde von 09.00 bis 15.00 Uhr die Einhaltung der Gurtpflicht und Ablenkung durch Handy im Stadtbereich von Bad Pyrmont überwacht. Das Ergebnis lag hier mit 9 x Gurt, 1 x Handy und zwei sonstigen Ordnungswidrigkeitenanzeigen im normalen Bereich.

