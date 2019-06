Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 20.06.2019

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zweibrücken/Oberauerbach - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Morgen des 20.06.2019 gegen 04:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L469 zwischen Niederhausen und Oberauerbach. Der 20-jährige Fahrer eines Seat Ibiza verlor kurz vor dem Ortseingang Oberauerbach die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann rutschte etwa 100 Meter über den Grünstreifen wobei er zwei Leitpfosten beschädigte und einen Flurschaden verursachte. Durch den Unfall erlitt er eine Platzwunde am Kopf und mehrere Prellungen. Bei dem 20-Jährigen konnte ein Wert von 1,82 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt werden. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er im Krankenhaus behandelt. Ihm wurde außerdem eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3300 Euro.

