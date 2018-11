POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 17.-18.11.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am 17.11.2018, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 19:20 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch eine seitliche Eingangstür in ein Wohnhaus in der Schönbergstraße einzubrechen. Dabei entstand Sachschaden an der Tür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel: 04494/308) entgegen.

Friesoythe / Edewechterdamm - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, den 17.11.2018, kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Altenoyther Straße. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Tel: 04491/93160) in Verbindung zu setzen.

