POL-DEL: Stadt Delmenhorst/LK Oldenburg: Polizei Delmenhorst sucht Zeugin eines Verkehrsunfalls in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - In einem Ermittlungsverfahren gegen straffällig gewordene Jugendliche sucht das zuständige Fachkommissariat in Delmenhorst nach Zeugen. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen mehrere Jugendliche, die Kennzeichen gestohlen und an nicht zugelassenen Fahrzeugen angebracht haben.

Eines dieser Fahrzeuge, ein dunkelgrünes Opel Cabrio älteren Baujahrs, war an einem Verkehrsunfall in Ganderkesee beteiligt. Der Fahrzeugführer war im Zeitraum zwischen 07. - 17. November 2018 auf dem Schlutterweg in Richtung Ganderkesee unterwegs. Nach Passieren der Ortseinfahrt wollte er mit seinem Opel wenden und kollidierte mit dem Pkw einer jungen Frau.

An beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden. Der Pkw der Frau wurde an einer Felge, der Opel an der linken Front beschädigt. Die Frau ließ sich vor Ort auf eine Schadensregulierung ohne Hinzuziehung der Polizei ein.

Diese Frau wird nun dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen. Ihre Aussagen werden im Strafverfahren gegen die Jugendlichen benötigt.

