POL-DEL: LK Wesermarsch: Versuchter Einbruch in eine Kindertagesstätte in Jaderberg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bereits am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter versucht, in eine Kindertagesstätte in Jaderberg einzubrechen.

Dabei wurde zwischen Freitag, 30. November 2018, 18:00 Uhr, und Montag, 03. Dezember 2018, 07:00 Uhr, mit massiver Gewalt auf eine Tür der Tagesstätte in der Tiergartenstraße eingewirkt. Das Aufbrechen der Tür schlug aber fehl. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Geräusche gehört oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

