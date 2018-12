POL-DEL: LK Oldenburg: Einbrüche in Ganderkesee-Hoykenkamp +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter sind in Büroräume in Ganderkesee-Hoykenkamp eingebrochen.

Sie hebelten in der Zeit von Dienstag, 04. Dezember 2018, 19:30 Uhr, bis Mittwoch, 05. Dezember 2018, 06:30 Uhr, zunächst eine Tür im Hoykenkamper Weg auf und gelangten so in die Büros eines Nutzfahrzeughandels. Hier wurden diverse elektronische Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

An derselben Adresse wurde im selben Zeitraum in eine Zimmerei eingebrochen. Hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. In den Büroräumen wurde ebenfalls gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Die Täter erlangten ein Sparschwein mit einer geringen Menge Bargeld. Auch hier betrug der Sachschaden 500 Euro.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

