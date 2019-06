Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 20.06.2019

Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

In dem Zeitraum vom 17.06.2019 ca. 23:30 Uhr bis zum 18.06.2019 ca. 08:50 Uhr ereignete sich in der Rosengartenstraße ein Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz bei dem Hotel Rosengarten war ein schwarzer Ford Galaxy mit Münchner Kennzeichen zum Parken abgestellt. Dieser wurde am linken, hinteren Kotflügel beschädigt. Der Schaden ist vermutlich durch das Ein - oder Ausparken eines bislang unbekannten Fahrzeuges verursacht worden. An dem Ford war gelblicher Fremdlackabrieb erkennbar. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

