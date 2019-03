Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (170/2019) Tödlicher Verkehrsunfall - A 7 in Südrichtung zwischen den Anschluss-Stellen (AS) Nörten und Göttingen Nord gesperrt

Göttingen (ots)

Gemarkung Bovenden, A 7 zwischen den AS Nörten und Göttingen-Nord, Dienstag, 05.03.2019, gegen 06:10 Uhr

ROSDORF (mri) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Parkplatzes "Leineholz" ist ein aufgrund eines noch nicht geklärten Sachverhaltes ausgestiegener männlicher Verkehrsteilnehmer von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden.

Die A 7 ist zur Unfallaufnahme ab der AS Nörten gesperrt. Der Verkehr wird über die B 3 umgeleitet.

Zurzeit ist lediglich leichter Rückstau ab der AS Nörten zu verzeichnen. Der aufgestaute Verkehr ab AS Nörten soll so früh wie möglich an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei

Alte Landstraße 1

37124 Rosdorf

Telefon: 0551/491-6517



eingestellt für die

Polizeiinspektion Göttingen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell