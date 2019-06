Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nötigungen im Straßenverkehr

Zweibrücken (ots)

Am Freitagmittag kam es zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr auf der L 465 zwischen Ixheim und dem Ortsbereich Mittelbach zu 2 Nötigungen im Straßenverkehr. Zunächst hatte der Fahrer eines grauen Audi A3 vor dem Ortseingang Mittelbach einen Pkw überholt und diesen anschließend bis zum Anhalten ausgebremst. Der Fahrer des Audi stieg dann aus seinem Fahrzeug aus und sprach mit der Fahrerin des angehaltenen Pkw in aggressiver Art und Weise. Eine weitere Pkw-Fahrerin musste aufgrund der angehaltenen Fahrzeuge nun ebenfalls dahinter anhalten. Sie sprach den Audi-Fahrer auf dessen Verhalten an. Daraufhin drohte der Mann auch ihr aggressiv, setzte sich dann aber in sein Fahrzeug und fuhr zunächst in Richtung Zweibrücken weg. Er wendete nun aber nochmals und fuhr hinter der 2. Pkw-Fahrerin her und nötigte auch sie, indem er bis in die Ortsmitte Mittelbach extrem dicht auf ihren Pkw auffuhr. Bei dem Audi-Fahrer soll es sich um einen ca. 30-40 Jahre alten Mann, ca. 185 cm groß mit schlanker Figur und kurzen, dunkelbraunen, lockigen Haaren gehandelt haben. Die Polizei Zweibrücken bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 06332 / 976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

