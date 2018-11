POL-PDLU: Speyer - Rotlicht missachtet, Radfahrerin leicht verletzt (51-1911)

Speyer (ots) - 20.11.2018, 14.15 Uhr Beim Abbiegen aus der Burgstraße in die Obere Langgasse hat ein PKW Fahrer das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 19-jährigen Radfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Dudenhofer Straße unterwegs war. Bei dem folgenden Sturz hat sich die Radfahrerin leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen PKW handeln, weiteres nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

