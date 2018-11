POL-PDLU: Speyer - Widerstand bei Verkehrsunfall (49-1911)

Speyer (ots) -

19.11.2018, 17.00 Uhr Nach Angaben von Unfallzeugen rannte ein 14-jähriger Fußgänger in der Spaldinger kurz nach der Kreuzung zur Waldseer Straße über die Fahrbahn und wurde dabei von einem Skoda erfasst, der aus Richtung Tullastraße in die Spaldinger Straße fuhr. Der Junge wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und kam schwerverletzt vor dem PKW auf dem Boden zum Liegen. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht. Während der Unfallaufnahme kam der ältere Bruder des Verletzten an die Unfallstelle und drohte damit, den Skoda Fahrer umzubringen und die eingesetzten Polizeibeamten platt zu machen. Dabei ging er mit erhobenen Fäusten auf die Polizeibeamten zu, leistete Widerstand und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auf der Dienststelle beruhigte sich der 30-Jährigen. Hier gab er an, am Vortag zwei Joints geraucht zu haben. Ein entsprechender Drogentest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Widerstandshandlung wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

