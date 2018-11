POL-PDLU: Speyer - Radfahrerin leicht verletzt (10-1911)

Speyer (ots) -

19.11.2018, 07.50 Uhr Leicht verletzt wurde eine 12-jährigige Radfahrerin in der Fritz-Ober-Straße. Sie wollte in Höhe der Integrierten Gesamtschule von dem dortigen Radweg aus die Fahrbahn überqueren. Dabei stieß sie mit einem Citroen zusammen, der in Richtung Ziegelofenweg unterwegs war. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

