Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Ludwigshafen (ots)

Ein 30-Jähriger kam am Donnerstag (13.06.2019) schwer verletzt in ein Krankenhaus, nachdem er mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. Der Mann fuhr am frühen Morgen, gegen 6.20 Uhr, auf der Großwiesenstraße von Ludwigshafen kommend in Richtung Altrip. Im Kurvenbereich kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 30-Jährige wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf 10 000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell