Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung in Zweibrücken

PI Zweibrücken (ots)

Am Samstagnacht kam es, nach Angaben eines Zeugen, gegen 22:56 Uhr am Rathaus / Herzogplatz in Zweibrücken zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Vor Ort konnten lediglich der Geschädigte, sowie mehrere unbeteiligte Personen bzw. Ersthelfer durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung durch die eingesetzten Beamten konnte der leicht verletzte und alkoholisierte Geschädigte keine sachdienlichen Hinweise angeben und wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an der Örtlichkeit entlassen. Im weiteren Verlauf ging der Geschädigte, noch im Beisein der eingesetzten Beamten, zu einer in kurzer Entfernung auf einer Treppe sitzenden Person unvermittelt zu und schlug diese ins Gesicht. Ob diese Handlung in Verbindung mit der zuvor erfolgten Tat steht, sind nun Gegenstand der nachfolgenden Ermittlungen im Strafverfahren. Die Polizei Zweibrücken bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 06332 / 976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

