Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mutwillig eingetretener Frontscheinwerfer in Waldfischbach

Waldfischbach (ots)

Am Samstagmorgen, dem 22.06.2019, gegen 01.45 Uhr kam es in Waldfischbach an der Einmündung Welschstraße/Schloßstraße zu einem lauten Streitgespräch zwischen einem jungen Pärchen auf der dortigen Fahrbahnmittelinsel. Im weiteren Verlauf des Streites ging der ca. 19-jährige junge Mann, Deutscher, ca. 195 cm, schlank, rote kurze Hose, blaues T-Shirt von der Mittelinsel zu dem gegenüberliegenden öffent-lichen Parkplatz. Hier trat der Mann offensichtlich aus Frust über den Streit gegen den linken Scheinwerfer eines dort geparkten Mercedes-Sprinter eines Beförderungsunternehmens. Hierdurch zerbrach das Scheinwerferglas. Anschließend flüchtete das Pärchen die Schloßstraße hoch. Es entstand ein Schaden von ca. 500.-Euro. Täter-hinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Tel. 06333/9270.

