Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Gastronomiebetrieb

Olpe (ots)

Zwischen Montag (22. April) 22 Uhr und Dienstag (23. April) 7 Uhr haben unbekannte Täter versucht, über ein rückwärtig gelegenes Fenster in eine Gastronomie in Sondern einzudringen. Dafür versuchten sie, das Fenster aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort. Es entstand ein Sachschaden am Fenster im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 02761/9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell