Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallursache ungeklärt: E-Bike-Fahrerin stürzt

Finnentrop (ots)

Am Sonntagabend (21. April) hat sich gegen 19.38 Uhr eine 82-jährige E-Bike-Fahrerin leicht verletzt. Zunächst beabsichtigte eine 30-jährige Fiat-Fahrerin, aus der Straße "Zum Schmandsack" nach rechts auf die K 30 "Zum Greffling" abzubiegen. Dafür hielt sie zunächst an, konnte aber nach eigenen Angaben keinen Radfahrer sehen. Die E-Bike-Fahrerin befuhr den Bürgersteig aus Richtung Müllen kommend auf der linken Seite und wollte kurz vor dem Einmündungsbereich die Straßenseite wechseln. Ob es zu einem Zusammenstoß der Beteiligten kam, ist derzeit nicht geklärt und muss noch ermittelt werden. Die 82-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell