Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 24-Jähriger verletzt sich bei Motorradunfall schwer

Drolshagen (ots)

Am Montagmorgen (22. April) hat sich gegen 10 Uhr ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf der L 729 in Fahrtrichtung Wegeringhausen schwer verletzt. In einer Linkskurve rutschte der 24-Jährige mit dem Hinterreifen seines Motorrades weg und stürzte. Dabei rutschte er über die Fahrbahn und durchschlug mit dem Motorrad die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Erst in der Böschung kam er zum Stillstand. Der junge Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Es entstand an dem Motorrad ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zudem wurden zwei Pfosten der Leitplanke beschädigt.

