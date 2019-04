Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kradfahrer

Attendorn (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Dortmunder mit seinem Kraftrad Kawasaki die Heldener Straße von Helden in Richtung Attendorn. In einer Rechtskurve kam der Kradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stacheldrahtzaun. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht und wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Das nicht mehr fahrbereite Kraftrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5200 Euro.

