Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Vorläufige Festnahme nach Drogendeal vor Bahnhof

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Am Donnerstagnachmittag, 11. April gegen 15 Uhr, fingen Beamte der Mülheimer Polizei zwei mutmaßliche Drogenhändler nach einem Deal ab.

Die Mülheimer Projektgruppe beobachtete am Nachmittag vor dem Mülheimer Hauptbahnhof, wie eine 55-Jährige und ein 41-Jähriger offenbar einen Drogendeal vollzogen.

Die Beamten hielten die Tatverdächtigen an. Dabei handelte sich um die beiden mutmaßlichen Käufer sowie einen 53-jährigen Kunden. Bei der Durchsuchung des Duos fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel sowie Bargeld in für diese Deliktart typischer Stückelung. Da sich der gesundheitliche Zustand der 55-Jährigen vor Ort zusehends verschlechterte, riefen die Beamten einen Rettungswagen. Dieser brachte die Frau zunächst in ein Krankenhaus, während die Beamten ihren mutmaßlichen Komplizen direkt zu einer Wache brachten.

Die anschließende Durchsuchung der Wohnung der Mülheimerin förderte weitere Betäubungsmittel zutage. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes wurde sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch am Abend entlassen. Der Mülheimer verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am heutigen Morgen entlassen. Die Ermittlungen dauern an. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell