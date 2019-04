Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Radfahrer beraubt Seniorin nahe dem Dickswall - Wer kann Angaben zu dem Räuber auf seinem schwarzen Rad machen?

Essen (ots)

45468 Mülheim: In der Mittagszeit des gestrigen Donnerstags (11. April gegen 14:05 Uhr) beraubte ein männlicher Radfahrer auf der Kalkstraße eine Seniorin (78).

Die Dame lief in Begleitung ihres Mannes zunächst über die Hingbergstraße in Richtung Stadtmitte. Noch vor der Fußgängerbrücke bog das Ehepaar nach links auf die abschüssige Kalkstraße in Richtung Dickswall ab.

Für das Paar überraschend überholte sie ein Radfahrer, riss der Seniorin die Handtasche vom Körper und flüchtete radelnd zum Dickswall, wo er vermutlich nach rechts in Richtung Innenstadt davonfuhr. Ein Zeuge, der sofort auf die Hilferufe der Frau reagierte, konnte den Räuber nicht mehr aufhalten.

Möglicherweise haben Autofahrer, Fußgänger oder auch private Überwachungskameras den räuberischen Radfahrer bemerkt, bzw. aufgezeichnet. Er soll etwa 22 bis 30 Jahre alt sein, einen Vollbart tragen und nach Zeugenangaben ein orientalisches Aussehen haben. Bei der Tat trug er eine sogenannte Tarnjacke und war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Hinweise nimmt das ermittelnde Mülheimer Kriminalkommissariat unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen./ Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell