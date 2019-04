Polizei Essen

POL-E: Essen: Festnahme nach Ladendiebstahl in Baumarkt

Essen (ots)

45141 E.-Frillendorf: Am Mittwochabend, 10. April gegen 18:05 Uhr, nahm die Polizei einen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest. Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens wird der Mann heute einem Richter vorgeführt.

Am Abend betrat der 31-jährige Mann mit einem Komplizen einen Baumarkt an der Langemarckstraße. Dort luden die Männer hochwertiges Werkzeug in einen Einkaufswagen. Im Anschluss schoben sie den Wagen in einen Außenbereich. Offenbar planten sie die Werkzeuge über einen Zaun einem dritten Tatverdächtigen anzureichen.

Die Situation beobachtete jedoch ein 55-jähriger Zeuge. Dieser hielt den 31-Jährigen fest, während die anderen mutmaßlichen Diebe flüchteten. Der erste geflüchtete Tatverdächtige ist etwa 40 Jahre alt, soll ein südosteuropäisches Aussehen sowie eine schlanke Statur haben, etwa 180 cm groß sein, schwarze kurze Haare haben und schwarze Bekleidung getragen haben. Der zweite flüchtige Tatverdächtige ist circa 35 Jahre alt, soll ebenfalls ein südosteuropäisches Aussehen sowie eine etwas kräftigere Statur haben, circa 180 cm groß sein und schwarze Haare haben.

Hinweise zur Identität oder Fluchtrichtung nimmt die Polizei unter 0201/ 829-0 entgegen.

Den 31-Jährigen brachten die Beamten zu einer Polizeiwache. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Mann keinen festen Wohnsitz hat und bereits mit zahlreichen ähnlich gelagerten Delikten aufgefallen ist. Die Staatsanwaltschaft ordnete daher die weitere Festnahme bis zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens an. Am heutigen Donnerstag wird der Tatverdächtige einem Richter vorgeführt./ AKoe

