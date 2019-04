Polizei Essen

POL-E: Essen: Rennradfahrer fährt 16-jährigen Fußgänger an - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, lief der 16-jährige Essener auf dem Gehweg der Gustav-Heinemann-Brücke in Richtung Werden.

Plötzlich kamen ihm zwei Radfahrer entgegen: ein circa 30 Jahre alter Rennradfahrer und ein Mountainbikefahrer. Alle Verkehrsteilnehmer befanden sich auf demselben Gehweg.

Der 16-jährige Fußgänger gab später bei der Polizei an, dass der Rennradfahrer ihn angefahren habe. Daraufhin sei er gestürzt und habe sich am Knie verletzt. Es sei dann zu einem kurzen Wortgefecht zwischen den Beteiligten gekommen, später hätten sich alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen entfernt.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet die beiden Radfahrer sich zu melden, um den Unfallhergang aus ihrer Sicht zu schildern.

Weitere Hinweise von Zeugen zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei ebenfalls unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen./ JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell