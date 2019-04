Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendieb entwendet Alkoholika - Fotofahndung - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45355 E.-Bochold: Ein unbekannter Tatverdächtiger entwendete am 31. Dezember 2018 und am 3. Januar 2019 jeweils vier Alkoholflaschen in einem Lebensmittelgeschäft am Wolfsbankring.

Überwachungskameras filmten den mutmaßlichen Ladendieb. Mit einem Lichtbild sucht die Polizei nun den Mann und hofft auf Hinweise zu seiner Identität und zu dem Aufenthaltsort des Mannes.

Zeugen melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0201/829-0./ JH

