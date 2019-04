POL-E: Essen: Polizei sucht mit einem Foto nach unbekanntem Sexualtäter - Wer erkennt den Fahrgast der U 11?

Polizei Essen

45141 E.-Nordviertel: Am 3. Dezember letzten Jahres kam es an der U-Bahn-Haltestelle "Universität Essen" in der U 11 zu einem Sexualdelikt, dessen unbekannten Täter die Polizei Essen nun mit einem Fahndungsbild sucht.

Der Mann berührte eine Studentin unsittlich, als diese aus der Bahn stieg. Der unbekannte Sexualtäter stieg kurz nach dem Angriff in die U 11, mit der er in Richtung Gelsenkirchen davonfuhr.

Mit einem Bild aus der Überwachungskamera fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach dem Flüchtigen. Hinweise zu seiner Identität werden unter der Rufnummer 0201/ 829-0 entgegengenommen. /Peke

