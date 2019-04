Polizei Essen

POL-E: Essen: Auto fährt auf Altenessener Markt auf zwei Männer zu - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Am Montagabend, 8. April um 21:56 Uhr, kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall auf dem Altenessener Markt. Jetzt bittet die Polizei Zeugen um Informationen zu der Situation vor Ort und zu einem geflüchteten Wagen.

Am Abend liefen ein 37-Jähriger und ein 32-Jähriger über den Marktplatz entlang der Vogelheimer Straße. Scheinbar unvermittelt fuhr ein Auto auf den Platz und erfasste den 37-Jährigen. Dieser fiel zu Boden. Der 32-Jährige konnte noch derart ausweichen, dass er nur mit dem Oberschenkel an den Wagen stieß. Der unbekannte Autofahrer hielt nicht an und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit. Er fuhr zunächst auf die Winkhausstraße und setzte seine Fahrt in südlicher Fahrtrichtung über die Altenessener Straße fort.

Nach der notärztlichen Behandlung vor Ort wurde der 37-Jährige in eine Klinik gebracht. Dort wurde er stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Der 32-Jährige konnte nach seiner Behandlung in einem Krankenhaus entlassen werden.

Bei dem flüchtenden Wagen handelt es sich um einen blauen Opel Astra mit dem Kennzeichen B-IG8378. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Auto, auch dazu, wo es abgestellt wurde. Ebenso wichtig sind Hinweise zu dem Fahrer beziehungsweise den Insassen des Wagens.

Außerdem fragt der zuständige Ermittler: Wer hat den Vorfall beobachtet? Hat es zuvor einen Streit oder Tumult auf dem Platz gegeben? Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell