Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte Frau fährt 7-jährigen Mountainbiker an - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45289 E.-Burgaltendorf: Ein 7-jähriger Junge fuhr am Montagnachmittag (8. April) auf der Mölleneystraße, als eine unbekannte Fahrerin aus einer Einfahrt kam und den Radfahrer vermutlich übersah.

Gegen 15.30 Uhr befand sich der Junge auf dem Gehweg an der Mölleneystraße in Richtung Überruhrstraße. An der Anschrift "Mölleneystraße 10" fuhr eine Frau mit einem grauen Auto aus der dortigen Einfahrt und prallte gegen den fahrenden Mountainbiker. Vermutlich touchierte die Frau mit der linken Front des grauen Autos das Fahrrad, woraufhin der 7-Jährige auf seine rechte Körperseite stürzte.

Der Junge fing an zu weinen. Kurz darauf stieg die unbekannte Frau aus und fragte den 7-Jährigen, ob alles in Ordnung sei. Das Kind, welches vermutlich unter Schock stand, bejahte die Frage. Daraufhin setzte sich die Fahrerin wieder in ihr Auto und fuhr davon. Als der Essener zu Hause ankam und von dem Unfall erzählte, informierte seine Mutter die Polizei.

Aufgrund der meist stark frequentierten Straße hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Die Frau ist um die 40 Jahre alt und hat blonde Haare. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Angaben zur Frau oder Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei dem Verkehrskommissariat 2 zu melden.

Die Polizei bittet ebenfalls die Fahrerin des grauen Autos, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 zu melden. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell