Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Randalierer beschädigt 30 Autos - Polizei nimmt 77-Jährigen in Gewahrsam

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: In der Nacht zu Mittwoch (9.-10. April) fand die Polizei auf der Mülheimer Straße mindestens 30 beschädigte Autos vor.

Zwei aufmerksame Zeugen (w22, m23) hörten ein lautes Kratzen und sahen daraufhin einen Mann auf der Mülheimer Straße, der sich augenscheinlich an einem geparkten Pkw zu schaffen machte. Als sie ihn beobachteten, hörten sie erneut das Kratzen und riefen ihm vom Weiten zu. Der bis dato Unbekannte entfernte sich schnell in Richtung Breslauer Straße. Als die Zeugen mehrere Beschädigungen an zwei Autos feststellten, informierten sie die Polizei.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten den mutmaßlichen Randalierer auf der Breslauer Straße, unmittelbar vor der Einmündung zur Frohnhauser Straße. Die Polizei überprüfte und durchsuchte den Mann vor Ort. Anschließend brachten sie den 77-jährigen Essener für die restliche Nacht in das Polizeigewahrsam.

Die eingesetzten Beamten rekonstruierten den Laufweg des Mannes und stellten an insgesamt 30 Autos Beschädigungen fest. Zusätzlich brachte die Polizei schriftliche Benachrichtigungen an den Fahrzeugen an, sodass die Besitzer Kenntnis erhielten.

Möglicherweise gibt es noch weitere geparkte Autos, die korrespondierende Beschädigungen aufweisen. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell