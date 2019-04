POL-E: Essen: Männer engagieren Frau um gestohlenen Scheck einzulösen - Fotofahndung

Polizei Essen

45127 E.-Stadtkern: Am 17. Januar 2019 sollen zwei mutmaßliche Betrüger eine 20-Jährige beauftragt haben, einen gestohlenen Scheck bei einer Bankfiliale einzulösen.

Die Männer sprachen die junge Frau an, gaben sich als entfernte Bekannte aus und versprachen ihr eine Belohnung, wenn sie einen Scheck für sie einlöse. Die gutgläubige Frau versuchte daraufhin, den Scheck in einer Bankfiliale in Essen abzugeben. Die Mitarbeiterin stellte jedoch durch eine Systemabfrage fest, dass der Scheck gestohlen worden war. Daher zahlte sie das Geld nicht aus. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Scheck einem Diebstahl am Vortag zugeordnet werden. Unbekannte hatten die Tasche einer 84-jährigen Seniorin im Bereich der Plutoweg entwendet.

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nun nach den Tatverdächtigen.

Hinweise zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

