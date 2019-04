Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher von Wachmann überrascht - Polizisten suchten mit Hunden und einem Polizeihubschrauber nach flüchtigen Einbrechern

Essen (ots)

45356 E.-Dellwig: Am Rhein-Herne-Kanal und nahe der Prosperstraße stiegen Einbrecher in der vergangenen Nacht (Freitag, 12. April, gegen 1:40 Uhr) an der Heinz-Bäcker-Straße in ein Firmengebäude ein. Gewaltsam zerstörten die Eindringlinge zunächst Teile des Außenzauns, bevor sie ein gesichertes Fenster am Firmengebäude öffneten. Aus dem Inneren entfernten sie zahlreiche hochwertige Baumaschinen und legten diese für den Abtransport bereit.

Offenbar hatten sie jedoch nicht mit dem wachsamen Mitarbeiter einer Essener Security-Firma gerechnet, der auch auf der Gebäuderückseite nach dem Rechten sah. Zunächst entdeckte er einen Verdächtigen, der seine Mittäter warnte. Drei Männer flüchteten darauf aus dem Gebäude und durch den zuvor zerstörten Zaun.

Erfolglos suchten Polizisten und Diensthunde, unterstützt von einem Polizeihubschrauber, nach den Männern. Ihre bereitgelegte Beute, landwirtschaftliche Maschinen im Wert von etlichen Tausend Euro, mussten sie zurücklassen.

Mögliche Beobachtungen von Zeugen nimmt die Polizei Essen unter der bekannten Zentralnummer 0201/829-0 entgegen./ Peke

