Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Blutproben in 30 Minuten

Olpe (ots)

In der Osternacht kam es im Bereich der Polizeiwache Olpe zwischen 00:20 Uhr und 00:43 Uhr zu drei Einsätzen, bei denen vier Fahrzeugführern Blutproben entnommen werden mussten. Bei der Überprüfung eines 19-jährigen Pkw-Fahrers um 00:20 Uhr in Wenden stellte sich heraus, dass dieser unter Betäubungsmitteleinwirkung stand und auch Drogen mitführte. Zu dem gleichen Ergebnis kam man um 00:43 Uhr bei der Kontrolle eines 34-jährigen Pkw-Fahrers in Drolshagen - Berlinghausen. Dieser steht zudem im Verdacht, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Zwischenzeitlich hatten Bürger im Innenstadtbereich Olpe um 00:21 Uhr ein litauisches Fahrzeug gemeldet, dessen Fahrer augenscheinlich stark betrunken ist. Im Rahmen der Fahndung wurde der Wagen angetroffen. Es stellte sich heraus, dass beide Insassen, ein 20- und ein 21-jähriger aus Litauen, abwechselnd den Pkw geführt hatten und auch beide deutlich unter Alkoholeinfluss standen.

Den Fahrern wurden nacheinander Blutproben entnommen und deliktsspezifische Anzeigen gefertigt. Der von den Litauern benutzte Pkw fiel dann um 02:23 Uhr erneut einer Streifenwagenbesatzung auf, als dieser von einer Dame geführt wurde. Ergebnis: Atemalkoholanalyse in der Polizeiwache in Olpe.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell