Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Herteler/ Drei Schwerverletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

An der Einmündung zweier Wirtschaftswege in der Bauerschaft Herteler bei Coesfeld-Lette sind am Mittwoch (24. Juli) gegen 18.10 Uhr zwei Pkw zusammengestoßen. Ein 50-Jähriger aus Gescher sowie ein 18-jähriger Coesfelder und dessen Beifahrer, ein 17-jähriger Coesfelder, wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die Unfallautos wurden abgeschleppt. An beiden Wagen ist wahrscheinlich Totalschaden entstanden.

