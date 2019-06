Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbruch

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Dienstag (11.06.) kam es in der Nacht zu einem Wohnungseinbruch am Gronauer Waldweg. Dabei wurde eine geringe Menge Bargeld sowie Fingerschmuck entwendet.

Zwischen 02:00 Uhr und 6:00 Uhr öffneten unbekannte Täter ein Fenster in Kippstellung und verschafften sich so Zugang zu einer Erdgeschoß-Wohnung. Die Geschädigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt schlafend im Nebenraum und bekamen nach eigenen Angaben nichts von dem Einbruch mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

