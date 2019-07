Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 22.7.2019 Verkehrskontrollen in Landau

Landau (ots)

Am Dienstag wurde in Landau in der Drachenfelsstraße die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überwacht. Es mussten 6 Pkw-Fahrer/-innen verwarnt bzw. angezeigt werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 60km/h. Bei einer weiteren Kontrolle fiel in der Weißquartierstraße ein BMW auf, dessen Front- und Rücklichter schwarz lasiert und somit nicht vorschriftsmäßig waren. Auch hier wird der Pkw-Halter angezeigt und muss die originale Beleuchtungseinrichtung wieder einbauen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell