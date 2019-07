Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Verkehrsunfallflucht durch Fahrrad (24-0707)

Speyer (ots)

07.07.2019, 11:30 - 12:00 Uhr

Vermutlich durch einen vorbeifahrenden Radfahrer wurde am 07.07.2019 zwischen 11:30 - 12:00 Uhr ein im Boligweg am Fahrbahnrand geparkter Pkw VW Passat beschädigt. Der Radfahrer dürfte beim Befahren der Fahrbahn des Boligweg in Richtung Speyerer Straße in Höhe des geparkten Fahrzeugs zu Fall gekommen und gegen die Fahrerseite gestoßen sein. Hierdurch entstand an dem geparkten Pkw ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Ohne seinen Pflichten als Schadensverursacher nachgekommen zu sein, entfernte sich der Radfahrer anschließend von der Unfallstelle. Durch einen "Knallzeugen" konnte eine männliche Person mit gelben T-Shirt wahrgenommen werden, welche zur Unfallzeit mit einem Fahrrad von der Unfallstelle wegfuhr und welche daher mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen könnte. Zeugenhinweise zu dieser Person nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

