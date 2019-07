Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Neuhofen (ots)

Am Samstagmorgen, 06.07.2019, zwischen 10.00 und 10.30 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer/Fahrzeugführerin beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Pkw, Audi A5 Cabrio, verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 600,- EUR und entfernte sich anschießend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

