Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher in Otterndorf, Cadenberge und Hemmoor + Radler fuhr falsch - Zusammenstoß mit Pkw u.a.

Cuxhaven (ots)

Einbrecher in Otterndorf, Cadenberge und Hemmoor

Am gestrigen Montag (24.06.2019) kam es im Zeitraum von 8 Uhr bis 13:30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Straße Küvers Trift in Otterndorf. Nach ersten Informationen dürften sich die bisher noch unbekannten Täter durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür Zutritt in das dortige Einfamilienhaus verschafft haben. Nachdem sie diverse Räume durchsuchten, entwendeten sie unter anderem Armbanduhren. Zu zwei weiteren Taten kam es in Cadenberge und Hemmoor. In Hemmoor hebelten die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 7:10 Uhr und 19:50 Uhr eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in das Einfamilienhaus im Eichenweg. Konkrete Angaben zu etwaigem Stehlgut liegen noch nicht vor. Bei der Tat in Cadenberge in der Straße Altenfluth konnten die Täter durch ein Fenster in das Haus gelangen. Neben Bargeld wurde unter anderem auch Schmuck entwendet. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 5:15 Uhr und 14:50 Uhr ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem oder den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) oder die Polizei in Hemmoor (Tel.: 04771 / 6070) zu wenden.

++++++++++++++

Radler fuhr falsch - Zusammenstoß mit Pkw

Cuxhaven. Am Montagabend (24.06.2019) gegen 19:30 Uhr befuhr ein 14-jähriger Radler den Westerwischweg, wobei er die falsche Straßenseite nutzte. Eine 23-jährige Audifahrerin fuhr von einem Tankstellengelände auf den Westerwischweg auf und übersah dabei den Jugendlichen. Dieser stürzte infolge des Zusammenstoßes mit dem Pkw und verletzte sich an der Schulter.

++++++++++++++

Auffahrunfall auf A 27

Am Montag (24.06.2019) gegen 17:15 Uhr kam es auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. In der einspurigen Verkehrsführung vor der Baustelle "Moorbrücke" musste eine 21-jährige Bremerhavenerin ihren Pkw Ford verkehrsbedingt abbremsen. Die dahinterfahrende 52-jährige Bremerhavenerin erkannte dieses und bremste ihren BMW ebenfalls ab. Eine 21-jährige Geestländerin erkannte das Abbremsen der vor ihr fahrenden Fahrzeuge zu spät und fuhr mit ihrem Peugeot auf den BMW auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Ford geschoben. Alle drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Schadenshöhe wurde auf 19.500 Euro geschätzt.

