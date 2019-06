Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Radler entreißt 72-Jährigem die Tasche

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Sonntagvormittag (23.06.2019) gegen 10 Uhr wurde ein 72-jähriger Fußgänger vor dem Kino in der Holstenstraße von einem Radler "angeklingelt". Als der Mann sich umdrehte, fuhr der Radler rechtsseitig an ihm vorbei und in Richtung Johannes-Gutenberg-Straße davon. Zeitgleich entriss ihm ein linksseitig vorbeifahrender Radler eine Tasche, die er über die Schulter gehängt hatte. Der Radler fuhr mit der Tasche in Richtung Wetternstraße davon. Der Mann blieb unverletzt. Die beiden Männer, die in unterschiedliche Richtungen davonfuhren, benutzen ältere Damenräder.

Der Radler, der die Tasche entriss, wird als "europäisch aussehend" beschrieben, und ist etwa 25-30 Jahre alt und ca. 1,80 m groß. Es steht noch nicht fest, ob es sich bei dem Radler, der den 72-Jährigen zuvor "angeklingelt" hat, um einen Mittäter handelt, der den Senioren zielgerichtet abgelenkt hat, oder ob es sich um einen Zeugen handelt. Er wird als "dunkelhäutig mit dunklen Locken" beschrieben und soll ca. 25-30 Jahre alt sein. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter Tel.: 04721 / 5730 zu melden.

