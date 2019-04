Polizei Düren

POL-DN: Vom Gebüsch direkt ins Gefängnis

Düren (ots)

Als Polizisten gestern einen augenschlich hilflosen Mann fragten, ob es ihm gut geht, stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt.

Wüste Beschimpfungen und Drohungen waren die Reaktion auf die Worte: "Hier ist die Polizei, ist alles in Ordnung?". Die Beamten hatten den 35-Jährigen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen um 11:40 Uhr schlafend in einem Gebüsch am Parkplatz Stolzestraße bemerkt. Als der Mann aufwachte, baute er sich aggressiv vor den Polizisten auf, beleidigte diese lautstark und spukte nach ihnen. Außerdem gab er an, dass er Haftbefehle offen habe. Das wurde von den Beamten, die dem Mann zwischenzeitlich Handfesseln anlegen mussten, da er sich nicht beruhigte, überprüft. Und tatsächlich: Seitens der Staatsanwaltschaft Aachen lag ein Haftbefehl gegen den 35-jährigen Aachener vor.

Er wurde zur Wache gebracht, wo eine Anzeige wegen Widerstands gefertigt wurde. Zudem erwartet ihn nun eine Haftstrafe. Einer der Beamten wurde durch Tritte des Mannes leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell